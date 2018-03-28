Ученые научились получать воду из сухого пустынного воздуха

Принцип работы устройства предельно прост и его можно будет использовать по всему миру

Ученые из Массачусетского технологического института (США) научились получать из сухого пустынного воздуха пригодную для питья воду. В этом специалистам помог прототип уникального прибора.

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Для необычного открытия американским ученым понадобилось средство для удаления накипи и пористый материал. Создав в прототипе уникального прибора необходимые для добычи воды условия (колеблющуюся от 15 до 25 градусов температуру и 30-процентную влажность воздуха), специалисты за 1 день его работы сумели получить 250 грамм пригодной для питья жидкости, сообщает "Сегодня".

Принцип работы устройства ученых из Массачусетского технологического института предельно прост – пары воды конденсируются в пористом материале, впоследствии накапливаясь в специальном сосуде под действием солнечного излучения.