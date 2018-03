Отказ американцев от пищи животного происхождения позволил бы накормить еще 350 миллионов человек - ученые

Ученые выяснили, что производство эквивалентных по пищевой ценности продуктов питания животного и растительного происхождения существенно расходится в объемах потребляемых земельных ресурсов.

Ученые сравнили особенности производства ключевых продуктов животного происхождения в системе питания американцев со схожими по пищевой ценности растительными аналогами и пришли к выводу, что переход на растительную пищу может существенно сократить земельные ресурсы, необходимые для производства продуктов питания. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, также отмечается, что такой переход позволит производить достаточно пищи для того, чтобы накормить еще 350 миллионов человек.

Как передает N+1, авторы исследования под руководством Рона Майло (Ron Milo) из Института Вейцмана (Израиль) сравнили объемы землепользования, необходимые для производства каждого продукта животного происхождения из ежедневного рациона американцев (яйца, мясо птицы, свинина, говядина и молочные продукты) и их пищевых аналогов растительного происхождения. Помимо основных показателей (земельные ресурсы на производство одного грамма, одного грамма белка и одной калории) ученые также сравнили продукты по содержанию в них основных микро- и макроэлементов: например, клетчатки, углеводов, β-каротина, натрия, витаминов A, B и C.

Ученые выяснили, что производство эквивалентных по пищевой ценности продуктов питания животного и растительного происхождения существенно расходится в объемах потребляемых земельных ресурсов. Например, для того, чтобы получить четыре грамма белка из говядины, нужно потратить столько земельных ресурсов, сколько необходимо для получения 100 граммов растительного белка. При этом продукты растительного происхождения превосходят свои животные аналоги по количеству большей части содержащихся в них питательных элементов. Исключение составляют, например, холестерин и витамин B12.

Полный отказ американцев от пяти лет от пищи животного происхождения (стоит отметить, что в ее число не входит рыба и морепродукты, а только продукты сельского хозяйства) и использование необходимых для ее производства ресурсов для получения пищи растительного происхождения позволит прокормить дополнительно примерно 350 миллионов человек (то есть еще одну страну с таким же количеством граждан, как США). При этом максимальное сокращение объема пищевых отходов при нынешнем производстве и пищевых привычках американцев позволит прокормить дополнительно только 20 миллионов человек.

