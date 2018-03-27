Столичный Труханов остров планируют объявить заказником местного значения

15:15, 27 марта 2018
Природные ресурсы
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Территория, входящая в создаваемого ландшафтного заказника, представлена 14 озерами и лиственным лесом / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующий проект решения сейчас проходит согласование в профильных комиссиях горсовета.

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Документ предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо".

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группировкой редких видов растений и животных, внесенных в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины.

Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, отмечают в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, недавно легендарная киевская Замковая гора получила статус парка.

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Теги: #Киевсовет#труханов остров