Столичный Труханов остров планируют объявить заказником местного значения
Киевский городской совет может объявить столичный Труханов остров ландшафтным заказником местного значения.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующий проект решения сейчас проходит согласование в профильных комиссиях горсовета.
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Документ предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо".
Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группировкой редких видов растений и животных, внесенных в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины.
Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, отмечают в Киевсовете.
Как сообщал УНИАН, недавно легендарная киевская Замковая гора получила статус парка.