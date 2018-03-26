Дунай может затопить 30 населенных пунктов в Одесской области
Губернатор Одесской области Максим Степанов взял под контроль ситуацию в акватории Дуная, где возможно затопление ряда населенных пунктов. Об этом глава Одесской ОГА сообщил на своей странице в Facebook.
"Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково», — заявил Максим Степанов.
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Также губернатор вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав трех районных государственных администраций. Потоп угрожает Килийскому, Ренийскому, Измаильскому району и городу Измаил.
Отметим, сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.