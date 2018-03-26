Дунай может затопить 30 населенных пунктов в Одесской области

17:21, 26 марта 2018
Природные ресурсы
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Дунай может затопить населенные пункты в Одесской области / фото facebook.com/wedmyn

"Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково», — заявил Максим Степанов.

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Также губернатор вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав трех районных государственных администраций. Потоп угрожает Килийскому, Ренийскому, Измаильскому району и городу Измаил.

Отметим, сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

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Теги: #ГСЧС#Одесская область#Дунай