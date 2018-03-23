На Львовщине река может смыть сельское кладбище (видео)
19:06, 23 марта 2018Природные ресурсы
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Горная река разрушает склон холма, на котором расположены могилы.
На Львовщине река может смыть сельское кладбище
Еще немного и сползет в реку сельское кладбище на Львовщине. Кладбище не старое, на нем до сих пор хоронят людей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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И горная река разрушает склон холма, на котором расположены могилы. Жители волнуются о поминальных традициях и пропускают вероятность экологической катастрофы.
Но другие местные беспокоятся, чтобы не допустить экологической катастрофы. 20 лет назад вода уже унесла две могилы.
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