На Львовщине река может смыть сельское кладбище (видео)

Горная река разрушает склон холма, на котором расположены могилы.

Еще немного и сползет в реку сельское кладбище на Львовщине. Кладбище не старое, на нем до сих пор хоронят людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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И горная река разрушает склон холма, на котором расположены могилы. Жители волнуются о поминальных традициях и пропускают вероятность экологической катастрофы.

Но другие местные беспокоятся, чтобы не допустить экологической катастрофы. 20 лет назад вода уже унесла две могилы.