Согласно тексту принятого закона, стратегическая оценка влияния на окружающую среду и здоровье человека будет проводиться на этапе разработки важных государственных документов в сферах энергетики, сельского, лесного и рыбного хозяйств и др.

Верховная Рада приняла закон «О стратегической экологической оценке», который предусматривает обязательное проведение оценки влияния на окружающую среду при планировании или принятии важных государственных документов в таких сферах как энергетика, лесное, рыбное и сельское хозяйство.

За принятие законопроекта №6106 проголосовало 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Мы уже принимали этот законопроект полтора года назад, но, к большому сожалению, президент вернул его на повторное второе чтение с замечаниями и предложениями, которые мы учли… Этот законопроект направлен на выполнение наших обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это экологизация государственной политики в сферах энергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства… это очень важно для предупреждения чрезвычайных ситуаций и катастроф», - заявил один из авторов этого закона, представитель парламентского Комитета по вопросам экологической политики Остап Еднак.

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Согласно тексту принятого закона, стратегическая оценка влияния на окружающую среду и здоровье человека будет проводиться на этапе разработки документов государственного планирования в следующих отраслях экономики: энергетика, сельское, лесное и рыбное хозяйство, обращение с отходами, использование водных ресурсов, телекоммуникации, градостроение и землеустройство.

«Необходимо, чтобы при разработке будущих государственных… программ учитывались возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате их реализации, например, при разработке программы развития транспортной сети или энергетики», - говорится в комментарии Министерства экологии и природных ресурсов, который опубликован на странице ведомства в соцсети Facebook.

Также документ предусматривает проведение обязательных трансграничных консультаций в тех случаях, когда проекты в Украине будут затрагивать интересы и оказывать влияние на экологию соседних государств.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О стратегической экологической оценке» был отправлен на повторное второе чтение в начале ноября 2017 года. Представляя его, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил, что этот документ направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и «дорожной карты, которая была поддержана всем украинским обществом относительно адаптации нашего законодательства к европейскому».

В начале февраля 2018 года Представительство ЕС в Украине призвало Раду принять этот закон. Согласно сообщению представительства, после принятия в прошлом году закона «Об оценке воздействия на окружающую среду», это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.