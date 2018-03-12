В Украине начала подготовку к проведению аукционов на пользование недрами

Уже в марте планируется размещение объявления о проведении в 2018 году первого аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Государственная служба геологии и недр Украины готовится к I аукциону по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Уже в марте планируется размещение объявления о проведении в 2018 году первого аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами (не позднее чем за 90 календарных дней до дня проведения указанного аукциона) в газете "Урядовый курьер" и на официальном сайте ведомства, сообщили в Госгеонедрах.

"Госгеонедра подготовила перечень участков недр из 13 специальных разрешений, которые планируется выставить на аукцион с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки", - отметил Олег Кирилюк, временно исполняющий обязанности председателя службы.

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Также в ведомстве сообщили, что на первом аукционе по продаже специальных разрешений на пользование недрами в 2018 году не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как согласно ч. 3 ст. 14 Закона Украины "О нефти и газе" предоставления специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами осуществляются с учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду.

18 декабря 2017 введен в действие Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", согласно которому, предоставление спецразрешения в пользование осуществляется с учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду.

Отметим, Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра экологии и природных ресурсов, и который реализует государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.