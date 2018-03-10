Фотограф показал уникальные айсберги в Антарктике (фото)

Фотограф сделал снимки, не подозревая, что зафиксировал уникальное природное явление.

Фотограф и кинорежиссер Алекс Корнелл запечатлел уникальное явление – синие айсберги.

Во время экспедиции в Антарктике художник увидел кусок льда, который дрейфовал Атлантическим океаном. Фотограф сделал снимки, не подозревая, что зафиксировал уникальное природное явление.

Как правило, айсберги белого цвета. Однако в природе существует такое явление, когда они становятся синие. Ученые объясняют, что это происходит из-за отсутствия пузырьков воздуха, которые под действием давления не образуются при возникновении льда.

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Поэтому вместо привычного белого цвета люди видят синие айсберги. Кроме этого, ученые предполагают, что глыбы льда длительное время находились под водой, что тоже повлияло и на их форму, и на окраску.

Айсберги, которые Алекс Корнелл увидел среди океана, были похожи на драгоценные камни, который блестел на солнце.