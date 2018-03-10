На австралийском пляже нашли двухметровую рыбу-монстра

Причина, по которой 150-килограммовая рыба оказалась на суше, неизвестна.

В Австралии двое мужчин Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в Квинсленде, нашли двухметровую рыбу-монстра.

Вес рыбы составлял около 150 килограмм, сообщает ABC News.

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Один из мужчин, который является профессиональным рыбаком, не смог идентифицировать ее вид. "Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", - отметил Линдхольм.

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.

Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы.

Как отметили в музее, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

Напомним, ранее жительница австралийского города Квинсленд Шерри Симмонс обнаружила необычное морское животное на берегу во время прогулки с собакой. Сначала женщина подумала, что ее находка - это часть окаменевшего дерева, но когда она пригляделась, то поняла, что это некое существо без глаз.