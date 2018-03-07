На берегу реки Лыбидь за 9 месяцев вырезали все деревья (фото)
Активисты пожаловались на вырубку деревьев вдоль реки Лыбидь в Киеве.
"Друзья, произошло непоправимое ... Очередная надругательство злобудовникив над сакральными местами нашего Киева, естественного русла р. Лыбидь. На днях были вырублены все деревья на ее берегу. Цинично и безжалостно. Горите в аду, все причастные к этому преступлению", - написала Елена Горбенко на своей странице в Facebook.
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Активисты уже написали заявление в полицию и будут контролировать этот вопрос, чтобы "виновные получили максимально возможное наказание".
"Это нельзя проглотить и простить. Нет слов ... Разница между этими фотографиями - 9 месяцев", - отметила активистка.
Напомним, Лыбидь является одним из основных символов Киева, связанных с легендарными основателями города.