На берегу реки Лыбидь за 9 месяцев вырезали все деревья (фото)

Активисты уже написали заявление в полицию и будут контролировать этот вопрос, чтобы "виновные получили максимально возможное наказание".

Активисты пожаловались на вырубку деревьев вдоль реки Лыбидь в Киеве.

"Друзья, произошло непоправимое ... Очередная надругательство злобудовникив над сакральными местами нашего Киева, естественного русла р. Лыбидь. На днях были вырублены все деревья на ее берегу. Цинично и безжалостно. Горите в аду, все причастные к этому преступлению", - написала Елена Горбенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСдались накануне 8 Марта: в Одессе выбросили новогоднюю елку (фото)

Активисты уже написали заявление в полицию и будут контролировать этот вопрос, чтобы "виновные получили максимально возможное наказание".

"Это нельзя проглотить и простить. Нет слов ... Разница между этими фотографиями - 9 месяцев", - отметила активистка.

Напомним, Лыбидь является одним из основных символов Киева, связанных с легендарными основателями города.