В Житомирской области задержаны трое нелегальных лесорубов, которые оказали вооруженное сопротивление полиции

Конфликт произошел ночью в лесном массиве Новоград-Волынского района Житомирской области. У злоумышленников правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье. Сейчас в районе работают дополнительные силы полиции по обеспечению правопорядка.

Сегодня ночью в Житомирской задержаны трое нелегальных лесорубов, которые оказали сопротивление полицейским и применили оружие.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, конфликт произошел ночью в лесном массиве Новоград-Волынского района Житомирской области.

Там совместная рейдовая группа полицейских и лесоводов возле села Красная Воля около 3 часов ночи обнаружила группу нелегальных лесорубов, точное количество которых сейчас устанавливаются. Группа неизвестных незаконно вырубала деревья. Появление правоохранителей и их требование прекратить противоправные действия злоумышленники восприняли агрессивно. Для пресечения правонарушения полицейские совершили несколько выстрелов вверх. При задержании неизвестные оказали сопротивление полицейским, также применив огнестрельное оружие. Трое из них были задержаны. У злоумышленников изъяли незарегистрированное охотничье ружье.

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Сейчас в Новоград-Волынском районе работают дополнительные силы полиции по обеспечению правопорядка. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия для установления всех участников происшествия.

Предварительная правовая квалификация происшествия - статья 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

«Ситуация в Новоград-Волынском районе под контролем. В район прибыли дополнительные силы полиции и специальное подразделение полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Они будут работать для обеспечения безопасности и правопорядка. Есть понимание и поддержка также коллег из Ривненщины, с которой граничит указанный район», - сообщил сегодня на брифинге в Житомире начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

Расследование этого дела продолжается.