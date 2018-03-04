Вынуждены просить у неба и рубить проруби: в селе на Виннитчине пересохли все колодцы (видео)

Спасти село от жажды может центральный водопровод.

Жители села Лука Барская на Виннитчине полгода живут без воды. Центрального водопровода в селе нет, а колодцы пересохли еще летом. Питьевую воду для себя люди берут из нескольких колодцев, которые еще не полностью обмелели. А для хозяйственных нужд и для скота просят у неба.

На улице почти минус двадцать, а Виталий с ведром и топором отправляется к реке. Сегодня подводы нет, поэтому идет пешком. Почти километр туда и обратно. А Ирина, чтобы напоить свое большое хозяйство – пару поросят, две коровы и лошадь - собирает снег. Ежедневно нужно растопить десятка два ведер.

Здесь почти в каждом дворе есть колодец, но большинство из них уже пустые. Питьевую воду селяне берут у тех немногих хозяев, из чьих дворов исчезла еще не вся вода.

Обмелели и высохли колодцы, потому что мало осадков, говорят гидрологи. Последние пять лет были засушливыми, а в селе Лука Барская нет ни прудов, ни рек, ни водохранилищ, которые хоть немного поддерживали бы уровень грунтовых вод.

"Только надеяться на строительство артезианской скважины и использовать уже подземные горизонты. Славу Богу, на Виннитчине их запасы 320 миллионов кубических метров, но еще при рациональном экономном использовании хватит всем и на долго", - говорит Юрий Гаврик, ведущий гидролог Винницкого регионального управления водных ресурсов.

Спасти село от жажды может центральный водопровод. О нем говорят годами, и только теперь дело сдвинулось с места. "Мы заказали проекто–сметную документацию. Она изготовлена, сельский совет проплатил средства. Надо проект санитарных зон к этой существующей скважины", - говорит сельский голова Ирина Мельник.

Теперь чиновники ищут почти два миллиона гривен, чтобы доделать проект и проложить водопровод. Надеются на спонсоров.