В Германии экологи через суд пытаются предотвратить строительство газопровода "Газпрома"

Экологи опасаются, что проведенный из России в Германию через Балтийское море газопровод вызовет серьезные последствия для морской среды.

Экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году. Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ.

Как передает DW, тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ. "Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", - заявили в Nabu.

Читайте такжеПорошенко: транзиту газа в Европу ничего не угрожает (видео)В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Экологи отметили, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2. Таким образом, "Северный поток-2" поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке, уверяет "дочка" российского концерна "Газпром".

В Nabu указывают на то, что ни Россия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф убежден, что Германии не следует форсировать события, пока другие страны не согласились на реализацию проекта.