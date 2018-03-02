В оранжереях "Киевзеленстроя" расцвело более 70 тысяч тюльпанов (видео)

В этом году "Киевзеленстрой" готовится масштабно украсить цветами город.

В оранжереях "Киевзеленстроя" расцвело более 70 тысяч тюльпанов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Часть срежут и продадут, как букеты, часть высадят на столичной клумбе, как потеплеет.

В этом году "Киевзеленстрой" готовится масштабно украсить цветами город. Обещают высадить более 13 миллионов цветов.