В оранжереях "Киевзеленстроя" расцвело более 70 тысяч тюльпанов (видео)

20:25, 02 марта 2018
Природные ресурсы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Часть срежут и продадут, как букеты, часть высадят на столичной клумбе, как потеплеет.

В этом году "Киевзеленстрой" готовится масштабно украсить цветами город. Обещают высадить более 13 миллионов цветов.

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Теги: #тюльпаны в Киеве