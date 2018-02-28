В Украине замерз самый большой равнинный водопад: появились невероятные фото

12:19, 28 февраля 2018
Природные ресурсы
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24 канал

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мороз создал причудливые сосульки и наросты, а вода, которая сбегала с бешеной скоростью, в мгновение замерла в удивительных формах. Кое-где ее потоки еще пытаются вырваться наружу.

24 канал

Незначительное потепление - и фарфоровый водопад может рухнуть. У путешественников есть только несколько дней, чтобы успеть полюбоваться редким природным явлением. 

Джуринский водопад считают самым высоким равнинным водопадом в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.

Как сообщал УНИАН, в Китае из-за аномальных морозов полностью замерз второй по величине водопад.

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Теги: #замерз водопад#замерзший водопад в Украине