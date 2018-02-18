"Страна может потерять питьевую воду": экологи предупреждают о стремительном загрязнении Днепра

На Бортнической станции должны очищать стоки столицы, но не могут – ни от фосфатов, ни от нефтепродуктов, потому что механизмам 70 лет, и против современных стоков они бессильны.

Днепр умирает, и зимой этот процесс только ускоряется. Так говорят экологи и активисты, которые предостерегают, что из-за непоправимых изменений страна может потерять питьевую воду,.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под льдом в воде меньше кислорода, поэтому река труднее воспринимает сбросы ядовитых веществ – промышленных неочищенных стоков. Специалисты говорят, что это нужно запретить, потому что в воде можно найти все элементы таблицы Менделеева. Река Лыбедь в Киеве, которая впадает в Днепр, фактически является городским сливным коллектором. Туда попадают не только канализация, но и неочищенные стоки с автомоек вместе с мощными фосфатами, маслами и бензином.

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На Бортнической станции должны очищать стоки столицы, но не могут – ни от фосфатов, ни от нефтепродуктов, потому что механизмам 70 лет, и против современных стоков они бессильны. Кроме того, оборудование полностью отработало свой эксплуатационный срок. Станцию должны переработать до 2025 года, а до тех пор Днепр в Киеве будет гнить, цвести и становиться болотом, потому что от многочисленных дамб течения практически нет.

Пугают и выводы ихтиологов – рыба ежегодно становится все более больной, и тоже из-за загрязнения. "Последним периодом мы встречаем болезни, которые не были характерны. Увеличивается и количество паразитов, которые на рыбе встречаются", - констатируют специалисты. Предотвратить процессы нельзя, потому как на проверки загрязнителей существует мораторий, а экоинспекция по закону может проверять только планово, то есть предупреждая заранее. Низкие штрафы также не способствуют заботе о чистоте сточных вод на предприятиях.

К человеческому разгильдяйству прилагается также неотвратимое влияние глобального потепления, которое осушает реку. Поэтому о перспективах экологи говорят очень грустно – даже принятие новых стандартов мониторинга воды их не радует, потому лабораторное оборудование для труда по критериям ЕС появится не везде и не быстро, а концентрация отравы в Днепре только увеличивается.

Как сообщал УНИАН, Минэкологии хочет повысить в сотни раз штрафы за загрязнение водных и земельных ресурсов.