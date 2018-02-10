У Мертвого моря появились тысячи карстовых воронок

Израильский специалист Эли Раз исследует карстовые воронки уже 17 лет. Он считает необходимым привлечь внимание людей к экологическому кризису Мертвого моря и найти этому объяснение.

В районе Мертвого моря образовалось около 6500 гигантских карстовых воронок, которые поглощают дома и разрушают дороги.

Об єтом сообщает Новое время со ссылкой на BBC.

Мертвое море пересыхает и каждый год отступает более чем на один метр. Когда вода уходит, остаются залежи соли. Они высыхают, и земля проседает, образовывая огромные воронки. Самые крупные достигают 40-50 метров в диаметре.

Израильский специалист Эли Раз исследует карстовые воронки уже 17 лет. Он считает необходимым привлечь внимание людей к экологическому кризису Мертвого моря и найти этому объяснение.

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В то же время он считает, что пейзаж выглядит очень красиво. На берегу Мертвого моря формируются "соленые алмазы" - идиоморфные кристаллы соли – и "соленый жемчуг".

На данный момент нет безопасного доступа к этому геологическому феномену. Район с карстовыми воронками огражден и туда можно попасть только в сопровождении специалиста.