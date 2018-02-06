Побережье Абу-Даби может быть затоплено из-за изменений климата

Береговая линия столицы ОАЭ Абу-Даби может измениться к 2100 году из-за повышения уровня моря.

Повышение уровня моря может привести к тому, что побережье Абу-Даби будет затоплено к 2100 году, сообщают исследователи.

Читайте такжеУченые рассказали, когда атмосфера Земли станет непригодной для человекаПри повышении уровня моря береговая линия в Абу-Даби может сократиться на 2,26 - 3,81 км, передает thenational.ae.

Первый автор исследования доктор Стивен Локье, профессор Petroleum Institute Abu Dhabi, сказал, что согласно измерениям, последствия изменения климата для Абу-Даби, вероятно, будут серьезнее ожидаемых, учитывая, насколько быстро повышается уровень моря.

Агентство по окружающей среде Абу-Даби сообщило, что оно провело ряд исследований по изменению климата, в том числе одно, посвященное повышению уровня моря.

«Трудно с уверенностью сказать, каков будет реальный уровень повышения уровня моря в 2100 году, но, несомненно, какое-то [повышение] произойдет», - сказали в агентстве.

Агентство сообщило, что в Плане Абу-Даби на 2030 год учитывается данный фактор.

Береговая линия Абу-Даби составляет 760 км. 68% экономики эмирата связано с прибрежной зоной. Кроме того, 900 тыс. человек, или 42% населения, живут в прибрежной зоне эмирата.