В Венеции пересохли легендарные каналы, гондолы застряли в лужах (фото)

Уровень воды опустился на 60 см ниже нормы. Обмеление каналов связано с низкими приливами и отсутствием дождей.

Венецианским гондольерам пришлось на время остаться без работы. Уровень воды в маленьких каналах Венеции упал и плавать по ним стало невозможно.

Об этом издание Express.

Уровень воды опустился на 60 см ниже нормы. Обмеление каналов связано с низкими приливами и отсутствием дождей.

Туристы, приехавшие в город и желающие прокатиться на гондолах, разочарованы.

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Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее не достаточно для того, чтобы наполнить каналы.

В прошлом году уже сообщалось, что уровень воды был на 70 сантиметров ниже нормы. Из-за этого передвижение на гондолах и водном такси по каналам на протяжении дня сократилось.

Кроме того уже второй год подряд венецианские каналы остаются без воды, хотя несколько раз в год они страдают от сильного наводнения.

Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.