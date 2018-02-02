На пляже в Ницце образовалась необычная воронка (фото)

01:34, 02 февраля 2018
Климат
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REUTERS

Источники в мэрии города сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что это естественное явление, возникающее периодически.

«Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд», — написал Эстрози в твиттере.

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