На пляже в Ницце образовалась необычная воронка (фото)

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что это естественное явление, возникающее периодически.

На пляже в Ницце появилась воронка диаметром около 5 метров, заполненная водой, сообщает BFMTV.

Источники в мэрии города сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что это естественное явление, возникающее периодически.

«Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд», — написал Эстрози в твиттере.