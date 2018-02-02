На пляже в Ницце образовалась необычная воронка (фото)
01:34, 02 февраля 2018
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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что это естественное явление, возникающее периодически.
REUTERS
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром около 5 метров, заполненная водой, сообщает BFMTV.
Источники в мэрии города сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози отметил, что это естественное явление, возникающее периодически.
«Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд», — написал Эстрози в твиттере.
Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour pic.twitter.com/GZvY9okRxi— Christian Estrosi (@cestrosi) February 1, 2018
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