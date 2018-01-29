Трамп допустил возвращение США к Парижскому климатическому соглашению

По словам Трампа, он "сторонник чистого воздуха и чистой воды", однако Парижское соглашение по климату было для США "катастрофой".

Президент США Дональд Трамп допускает возвращение страны к Парижскому климатическому соглашению.

Об этом он заявил в интервью на телевидении, сообщает The Guardian. По словам Трампа, он "сторонник чистого воздуха и чистой воды", однако Парижское соглашение по климату было для США "катастрофой".

"Прежде всего, это была ужасная сделка для США. Если бы они сделали хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся. Но это было ужасное соглашение для США. Это было несправедливо по отношению к США", - сказал он.

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Как известно, 1 июня Дональд Трамп объявил о решении выйти из Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия раскритиковала этот шаг, а канцлер ФРГ, президент Франции и премьер-министр Италии выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение Трампа. В ответ на это глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт заявил, что Америке "нет, за что извиняться".

Целью Парижского климатического соглашения в 2015 году является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже при условии добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса.