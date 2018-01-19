На Харьковщине из-за теплой зимы медведи не сомкнут глаз

Аномально теплая зима повлияла и на природу. В канун Нового года из-под земли пробивались подснежники, тюльпаны, ирисы и нарциссы. А вот косолапые в харьковских питомниках до сих пор не сомкнули глаз, пишет "Сегодня".

Читайте такжеВ одесском зверинце построили элитное жилье для семьи медведей (видео)

"Из-за погоды регулярно выходят на прогулку бурые и гималайские медведи", - говорит замдиректора по зооветеринарным вопросам регионального экопарка Валерия Иващенко. Не ушли на зимнюю спячку и сурки, а теплолюбивый гепард до начала января гулял в открытом вольере.

Как сообщалось, глава ГСЧС рассказал, в каких областях возможны сильные метели. Николай Чечеткин также отметил, что на данный момент осложнений из-за погоды на территории государства нет, однако активный циклон принесет ухудшение погоды.