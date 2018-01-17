Ученые рассказали, когда атмосфера Земли станет непригодной для человека

Ученые в США назвали сроки, когда атмосфера Земли станет непригодной для продолжительного нахождения млекопитающих, в частности человека, на открытом воздухе без дополнительных средств защиты или укрытия.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте arXiv.org, если нынешнее потребление энергии цивилизацией сохранится, то нахождение человека на открытом воздухе станет невозможным в 2200-2400 годах.

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Данный прогноз остается возможным в случае снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку потребление энергии цивилизацией все равно будет повышать равновесную температуру планеты, а также снижения численности населения, которое должно начаться к 2100 году.

Выводы ученых основаны на работе климатологов Стивена Шервудa и Мэтью Хубера, которые показали, что температура мокрого термометра выше 35 градусов по Цельсию приводит к гипертермии у млекопитающих, в частности человека, а также оценках темпов глобального потепления.

Метеорологи прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет 35 градусов Цельсия. В зону риска попадают, в частности, города Дубай, Доха и Абу-Даби.

Температуру мокрого термометра принимает испаряющаяся в воздух вода в конце процесса. Данный параметр измеряется психрометром. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.