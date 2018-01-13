Украинский эколог о прогнозах Хокинга: над миром нависла очень и очень серьезная проблема

Известный физик Стивен Хокинг заявил, что если человечество не уменьшит выбросы парникового газа, то Земля может превратиться в настоящий ад.

Эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук в комментарии "Обозревателю" отметила, что сегодня средний показатель достигает не 2, а 4 градусов.

"Если говорить о выводах ученых и о прогнозах, то есть достаточно большие шансы, что мы столкнулись с очень и очень серьезной проблемой", – отметила эколог.

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Если средний показатель сохранится на уровне 4 градусов, то это приведет к вымиранию не только живых видов и экосистем, но в том числе и людей – голод и затопление огромных территорий. Ставчук отметила, что человечество еще может избежать катастрофы и спасти планету.

"Во всем мире нужно заниматься энергосбережением и постепенно переходить на 100% возобновляемой энергетики к середине века. Но, к сожалению, очень сильное лобби в угольной промышленности, лобби ископаемых топлив", – сказала она.

"К 2050 году даже если мы удержим температуру на уровне 2 градусов, в мире уже будет 250 миллионов климатических беженцев", – подытожила эколог.