США могут вернуться к Парижской климатической сделке - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что условия Парижского климатического соглашения несправедливы по США, но если бы удалось достичь лучшего соглашения, Вашингтон мог бы к ней вернуться. "Парижская климатическая сделка... была очень несправедлива по отношению к США. Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это отняло много наших ценных активов", - отметил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Об этом сообщает DW.

По словам Трампа, соглашение плохо влияло на конкурентоспособность США.

Президент США добавил, что не имел проблем с тем, чтобы согласиться на климатическое соглашение, но Парижская сделка была "плохой сделкой". При этом Трамп отметил, что "мы могли бы, вероятно, вернуться обратно". Мы "хотим иметь чистую воду, чистый воздух, но мы также хотим иметь конкурентоспособный бизнес", отметил глава Белого дома.

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Напомним, что 1 июня Дональд Трамп объявил о решении выйти из Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия раскритиковала этот шаг, а канцлер ФРГ, президент Франции и премьер-министр Италии выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение Трампа. В ответ на это глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт заявил, что Америке "нет, за что извиняться".

Целью Парижского климатического соглашения в 2015 году является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже при условии добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса.