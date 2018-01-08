Президент Франции Эммануэль Макрон начал свой первый государственный визит в Китай, в ходе которого будут обсуждаться вопросы торговли, мировых конфликтов и изменения климата, пишет "Радио Свобода".

Читайте такжеКлиматические войны: журналисты пытались выяснить, кто же виноват в стихийных бедствиях – природа или человек (видео)

Макрон и его жена, Бриджит, 8 января посетили город Сиань, который известен знаменитыми терракотовыми воинами, армией из глины, состоящей из 8 тысяч фигур, созданных около 250 лет до нашей эры.

Макрон призвал Европу и Китай объединить усилия в противодействии глобальному потеплению.

"Наши судьбы связаны", - заявил французский президент. - Будущее нуждается Франции, Европе и Китая ".

По сообщениям французских СМИ, президент Франции планирует прибыть в Пекин позже 8 января для частного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Люань.