В Одессе на Новый год неожиданно созрела малина (фото)
14:58, 05 января 2018Климат
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В одесском дворе на улице Троицкой куст малины уродил ягодами под Новый Год.
В Одессе неожиданно для всех созрела малина / фото moldavanka.info
В Одессе накануне Нового года жильцов двора на улице Троицкой приятно удивил куст малины под окнами: созревшие ягоды были сочными и сладкими.
По информации Moldavanka.infо, несколько свежих и созревших плодов на кусте в палисаднике обнаружил одессит Андрей Тымчик, который живет в этом дворе.
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От увиденного можно только разводить руками — природа точно что-то напутала.
Напомним, аномальное потепление способствовало цветению в декабре прошлого года в одесских дворах роз, хризантем, сирени и одуванчиков в Херсоне.
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