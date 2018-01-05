В Одессе на Новый год неожиданно созрела малина (фото)

В Одессе накануне Нового года жильцов двора на улице Троицкой приятно удивил куст малины под окнами: созревшие ягоды были сочными и сладкими.

По информации Moldavanka.infо, несколько свежих и созревших плодов на кусте в палисаднике обнаружил одессит Андрей Тымчик, который живет в этом дворе.

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От увиденного можно только разводить руками — природа точно что-то напутала.

Напомним, аномальное потепление способствовало цветению в декабре прошлого года в одесских дворах роз, хризантем, сирени и одуванчиков в Херсоне.