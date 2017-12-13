На климатическом саммите в Париже создали коалицию "углеродного нейтралитета"

В Париже во вторник, 12 декабря, состоялся климатический саммит "Одна Планета" (One Planet Summit), который инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает "Международное французское радио", в итоговой декларации саммита участники объявили о ряде мер по борьбе с глобальным потеплением, передает lb.ua.

Одним из главных достижений стало создание коалиции "углеродного нейтралитета". Речь идет не просто о сокращении выбросов парниковых газов, а о том, что выбросы углекислого газа в воздух должны быть эффективно нейтрализованы благодаря, например, высадке деревьев. В коалицию вошли 15 стран, в том числе Франция и Германия.

Читайте такжеФранция дала миллионы американским ученым на исследования глобального потепления

Из финансовых достижений саммита издание выделяет объявление фонда Билла Гейтса, который предоставит 315 миллионов долларов для того чтобы помочь беднейшим странам мира адаптировать свое сельское хозяйство к климатическим изменениями. Поиски финансирования открыто заявлялись в качестве основной цели саммита. Всего по итогам саммита было привлечено более 600 миллионов долларов.

Макрон, который организовал этот саммит, заявил, что у мирового сообщества пока не получается успешно бороться с глобальным изменением климата.

"Мы проигрываем сражение. Тем, кто жил до нас, повезло больше. Они, конечно, скажут, что не знали об этом. И это правда. Но вот уже на протяжении 20 лет картина становится все яснее. И когда сегодня я говорю, что мы проигрываем сражение, я вот что имею ввиду: со мной сегодня собрались главы государств и правительств, но через 50, 60 или 100 лет некоторых из этих стран (может быть, пяти, десяти или пятнадцати) уже не будет на лице планеты", - цитирует Макрона Euronews.

Саммит проходил 12 декабря, ровно два года спустя после подписания парижского соглашения по климату. Но после того как новый президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, другим его участникам пришлось искать дополнительные способы борьбы с глобальным потеплением.

Официальных представителей США на саммите не было, но приехали бывшие американские руководители. Экс-госсекретарь Джон Керри назвал позором отсутствие на форуме членов правительства Трампа. Раскритиковал нынешний подход Белого Дома к проблеме и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.