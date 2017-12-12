Трамп вывел из Парижского соглашения только себя, и не стоит об этом волноваться - Шварценнегер

Актер, экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп вывел из Парижского соглашения по климату только самого себя. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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В столицу Франции артист прибыл в качестве основателя экологической некоммерческой организации R20. До здания администрации Парижа звезда «Терминатора» добрался на зеленом велосипеде. Отличительной особенностью костюма Шварценеггера стал галстук того же цвета.

Актер и общественный деятель провел встречу с мэром города Анн Идальго.

«Не имеет значения то, что Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения, поскольку частный сектор не вышел, государственный сектор не вышел, университеты не вышли, ученые не вышли, инженеры не вышли. Больше никто не вышел», - сказал Шварценеггер.

По его словам, Трамп вывел из Парижского соглашения только себя, и не стоит об этом волноваться.

«Мы будем бороться и мы создадим будущее для наших детей и внуков, потому что это наша ответственность, и никто нас не остановит», – добавил артист.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер прокомментировал решение Трампа по климату.