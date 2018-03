Франция дала миллионы американским ученым на исследования глобального потепления

Французский президент Эммануэль Макрон утверждает свое лидерство в борьбе с глобальными изменениями климата в противовес президенту Дональду Трампу, который решил, что США отказываются от участия в Парижском международном соглашении о сокращении выбросов “парниковых газов”, подписанном два года назад, передает Голос Америки.

Дональд Трамп высказывал сомнения относительно глобального потепления и говорил, что Парижское соглашение не отвечает интересам американского бизнеса, потому что требует уменьшения использования ископаемого топлива и ограничения вредных для атмосферы выбросов.

Макрон принимает сегодня в Париже руководителей 50-ти стран, в частности тех, которые больше всего страдают от резких изменений климата: Мексики, Перу, Мадагаскара и Чада.

В саммите “Одна планета” будет принимать участие также официальная американская делегация, но ее будут составлять только представители посольства США во Франции.

Заметную роль на встрече будут играть американские активисты-знаменитости: актер Леонардо Ди Каприо и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, а также действующий губернатор штата Джерри Браун.

Накануне во Франции объявлены имена 18 ученых, 13 из них базирующиеся в Америке, которые выиграли гранты, чтобы приехать во Францию и продолжать исследования, связанные с климатическими изменениями.

Финансовую программу назвали “Вернем величие планете” (Make Our Planet Great Again) с намеком на предвыборный лозунг Трампа “Вернем величие Америке” (Make America Great Again).

Президент Макрон объявил конкурс в июне - сразу после того, как президент Трамп сообщил, что США прекращают участие в Парижском климатическом соглашении.

Во время официального ужина накануне парижского саммита Эммануэль Макрон сказал, что даже после решения Трампа Парижская климатическая сделка выявляет жизнеспособность: “После его решения мы ускорили ратификации. Больше и больше стран присоединяются и ратифифицируют Парижский договор. Для многих людей это был шок и они сказали: это впервые страна решила выйти из соглашения, значит она действительно под угрозой”.

Макрон призывает богатые страны и компании отказываться от технологий, загрязняющих окружающую среду, чтобы противодействовать глобальным изменениям климата.