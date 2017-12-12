В Париже собирается климатический саммит глав государств, Трампа не пригласили

Во французской столице Париже сегодня десятки глав государств и правительств собираются на однодневный саммит по защите Земли от глобального потепления, передает радио Свобода.

Читайте такжеТрамп передумал выходить из Парижского соглашения, в Белом доме это отрицают - СМИСаммит, организованный совместно Францией, Мировым банком и ООН, устроили по случаю празднования второй годовщины принятого в 2015 году Парижского климатического соглашения.

Организаторы заявили, что основное внимание будет сосредоточено на внедрении инноваций, чтобы поддержать и ускорить совместные усилия стран в борьбе с изменением климата.

Президента США Дональда Трампа, который объявил, что Соединенные Штаты выйдут из «несправедливого» парижского соглашения, не пригласили на саммит.

Также не будет на саммите лидеров других крупных загрязнителей планеты – Китая, Индии, Бразилии и России, а среди стран-членов ЕС – лидера Германии Ангелы Меркель.

Подписаное лидерами 195 стран Парижское климатическое соглашение ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете. В перспективе – чтобы к 2050 году она выросла не более чем на 1,5 градуса по Цельсию.