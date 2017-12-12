В Париже собирается климатический саммит глав государств, Трампа не пригласили
Трампа, который объявил, что США выйдут из «несправедливого» парижского соглашения, не пригласили на саммит.
Во французской столице Париже сегодня десятки глав государств и правительств собираются на однодневный саммит по защите Земли от глобального потепления, передает радио Свобода.
Читайте такжеТрамп передумал выходить из Парижского соглашения, в Белом доме это отрицают - СМИСаммит, организованный совместно Францией, Мировым банком и ООН, устроили по случаю празднования второй годовщины принятого в 2015 году Парижского климатического соглашения.
Организаторы заявили, что основное внимание будет сосредоточено на внедрении инноваций, чтобы поддержать и ускорить совместные усилия стран в борьбе с изменением климата.
Президента США Дональда Трампа, который объявил, что Соединенные Штаты выйдут из «несправедливого» парижского соглашения, не пригласили на саммит.
Также не будет на саммите лидеров других крупных загрязнителей планеты – Китая, Индии, Бразилии и России, а среди стран-членов ЕС – лидера Германии Ангелы Меркель.
Подписаное лидерами 195 стран Парижское климатическое соглашение ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете. В перспективе – чтобы к 2050 году она выросла не более чем на 1,5 градуса по Цельсию.