Климатические войны: журналисты пытались выяснить, кто же виноват в стихийных бедствиях – природа или человек (видео)

Мы все чаще становимся свидетелями гнева природы. Сила, с которой она сметает все на своем пути, поражает. В этом году мы увидели три ураганы наивысшей категории. Такого мир не помнил длительных 20 лет.

Ученые наперебой уверяют: ураганы станут более разрушительными, продлятся дольше и готовьтесь к их более частым появлениям. Причина – температура поверхности океана, проще говоря – глобальное потепление, говорится в сюжете «Украинских сенсаций».

И неужели все настолько очевидно? Ведь если заглянуть в историю стихийных бедствий, то можно найти нечто общее: часто они вдруг случаются в тех странах, которые хотят выйти из-под контроля «старшего брата» или же начали экономически расти. И вот только ощущение свободы появляется, день Помпеи не за горами.

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Снегопад, тайфуны, землетрясения будто намеренно заставляют успешные страны все начинать с самого начала. Наводнение, на пути которого не станет ни человеческая жизнь, ни бетонный мост. Разрушительная несчастная стихия. Лютые морозы, пронизывающие до костей. Проливные дожди. Какое испытание украинцам ждать в следующий раз и когда? Может показаться, что между этими стихийными бедствиями нет никакой связи кроме того, что все они происходили на просторах нашей страны, еще и за последние 10 лет. А если все эти катаклизмы произошли не случайно? Если за всеми этими стихийными бедствиями стоят вполне конкретные люди?

Непомерные осадки, как для лета, в Житомире. Снег посреди лета в России. Все это только заставляет нас взглянуть на природные катаклизмы с совсем другой, непривычной стороны. На самом деле между стихийными бедствиями есть связь.

Климатическое оружие – миф или реальность. Тайфуны, цунами собственными руками. Почему США и Россию обвиняют в том, что они управляют погодой. А также настоящие климатические войны между сверхдержавами. Все об аномальном снеге, дождях и частых туманах в Украине: не стала ли она подопытным кроликом.

И конечно отправляемся в украинский сверхсекретный объект, который мозолит глаз сверхдержавам в борьбе за погоду.

Декабрь 2014 года – Индийский океан, толчки магнитудой в 9,3 балла по шкале Рихтера. Вблизи острова Суматра возникает смертоносное цунами: количество погибших свыше 300 тысяч человек.

Август 2005 года – ураган Катрина в США, около 2 тысяч погибших.

Май 2008 года – землетрясение в провинции Сычуань, не менее 100 тысяч погибших.

Январь 2010 – землетрясение на Гаити, более 200 тысяч смертей.

11 сентября 2011 года – землетрясение и цунами в Японии, которые спровоцировали аварию на АЭС Фокусима, более 20 тысяч погибших.

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Как отчетность передовой и кто виноват в этих смертях? Только природа – подумает рядовой гражданин. А если все эти трагедии, которые произошли за последние десятилетия, не месть природы, а дело рук вполне конкретных людей с вполне конкретных стран?

Если все эти тайфуны, цунами, ветры - эксперимент над стихиями и людьми, а за ширмой природных катаклизмов происходит скрытая борьба за мировое экономическое господство.

О климатическом оружии разговоры идут давно. Одни говорят, будто оно есть и давно испытывается. Другие – категорически отрицают. И тактика держания рта на замке была бы правильной со стороны повелителей погоды. Согласитесь, достаточно удобно использовать искусственные смерчи, ураганы, цунами и даже землетрясения тайно, без объявления войны, резолюции Совбеза ООН и различных политических групп. Исследователи не сомневаются: кто-то чувствует и применяет смертоносное оружие.

Впервые метеорологическое оружие было применено еще во время Второй мировой войны. По данным историков немецкая армия експерементувала с воздействием радиоволн на атмосферу. После их поражения все материалы по исследованию достались Советскому Союзу и США.

Ученые начали изучать, как можно обуздать своенравную природу. Американцы первые с успехом продвинулись в этом вопросе. Во время войны Индокитая осенью 1966 года они под грифом «Секретно» проводят испытания нового оружия.

В 1977 году ООН была разработана конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. В следующем году конвенция была подписана.

Но сколько бы не подписывали громкие международные договоры, никакие из них не защищают от агрессора.

А геофизическое оружие дает врагу возможность целыми годами оставаться неузнаваемым и безнаказанным. Поэтому сверхдержавы и в дальнейшем продолжали экспериментировать, но в условиях полной секретности.

С какими силами играет человечество, когда пытается загнать погоду в свою боевую обойму и использовать природную стихию в качестве оружия для воин и конфликтов?

В 2013 году эксперты ООН выпустили доклад об изменении климата. Ученые пришли к выводу: с 90-го года прошлого века глобальная среднегодовая температура выросла примерно на 0, 85 градусов. Если температура не перешагнет порог в 2 градуса, планета сможет адаптироваться. Если же потеплеет более чем на 2 градуса, - серьезные проблемы неизбежны.

Но так и остается открытым главный вопрос: все катаклизмы, которые мы видим, - дело естественное? Возможно, иногда в аномальных природных явлениях действительно виноват кто-то конкретный?