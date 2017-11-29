Впервые за много лет: от ледника в Чили откололся огромный айсберг (фото)

16:26, 29 ноября 2017
Климат
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От ледника в Чили первый раз за много лет откололся огромный кусок.

Ледник Грей является одним из самых больших в мире / фото instagram.com/patagonjournal

В Чили от ледника Грей в Национальном парке Торрес-дель-Пайне откололся огромный айсберг.

По словам работников парка, таких огромных отколовшихся глыб льда здесь не помнят с 1990-х годов. Ее размеры - 350 на 380 метров, передает The Guardian.

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Нынешний случай связывают с климатическими изменениями и глобальным потеплением.

Ледник Грей - часть Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии.

Ранее исследователи из США и Австралии пришли к выводу: ускорять разрушение ледника Тоттен в Восточной Антарктике может ветер. Потоки воздуха направляют к леднику теплую воду океана, которая подтачивает нижнюю часть ледяной массы.

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Теги: #ледник в Чили#айсберг в Чили