Впервые за много лет: от ледника в Чили откололся огромный айсберг (фото)

В Чили от ледника Грей в Национальном парке Торрес-дель-Пайне откололся огромный айсберг.

По словам работников парка, таких огромных отколовшихся глыб льда здесь не помнят с 1990-х годов. Ее размеры - 350 на 380 метров, передает The Guardian.

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Нынешний случай связывают с климатическими изменениями и глобальным потеплением.

Ледник Грей - часть Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии.

Ранее исследователи из США и Австралии пришли к выводу: ускорять разрушение ледника Тоттен в Восточной Антарктике может ветер. Потоки воздуха направляют к леднику теплую воду океана, которая подтачивает нижнюю часть ледяной массы.