Климатологи и народные синоптики разошлись в прогнозах о том, какой будет зима

Зима в Восточной Европе, включая Украину, будет малоснежной и теплее нормы - особенно тепло будет в январе и феврале. Об этом говорится в прогнозе американской компании The Weather Company.

Читайте такжеСиноптики рассказали о температурных рекордах зимы в КиевеПо данным климатологов, немного ниже нормы температуры будут только в части Западной Европы. Климатологи прогнозируют, что осадки будут выше нормы в северной Европе и ниже нормы в южной Европе.

"Различные климатические модели последовательно отображали еще одну теплую и влажную зиму на большей части Европы. Поэтому, несмотря на то, что мы продолжаем ожидать периодов более холодной погоды в начале зимы, особенно в западной половине Европы, мы не ожидаем, что зима в целом будет особенно холодной", - рассказал главный метеоролог компании The Weather Тодд Кроуфорд

С "теплыми" прогнозами согласны и в Украинском гидрометцентре, передает ТСН.

А вот в украинских народных синоптиков кардинально другие прогнозы. Они говорят о затяжных морозах, которые продлятся всю зиму и даже еще в марте. Зато обещают умеренную температуру и рыхлый снег на Рождество и Новый год.