Глобальное потепление дорого обойдется украинским аграриям

Планета продолжает нагреваться. По подсчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 2016 год был самым теплым за всю историю наблюдений.Глобальное потепление ощутимо и в Украине. Согласно одному из исследований, выполненном по заказу Всемирного банка, к 2100 году среднегодовая температура в Украине может повыситься на 3,2-4,5 градуса.

Вера Балабух, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины,обратила внимание на то, что такие изменения обусловили уменьшение продолжительности холодного периода и суровости зимы, пишет DW.

Последствия глобального потепления все больше ощущает украинское сельское хозяйство.

"За последние 20 лет в Украине произошли довольно серьезные изменения климата, - констатирует президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса. - Природно-климатический пояс, где раньше выращивали такие традиционные для Украины культуры, как сахарная свекла, который был в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях, сейчас смещается из-за недостатка влаги на север и на запад. Также другие теплолюбивые культуры, такие как кукуруза и соя сейчас почти полностью выращиваются в северных и западных областях".

Для украинских аграриев потепление климата - палка с двумя концами. Как отметила Вера Балабух, через увеличение теплого периода появляется возможность выращивать дополнительные урожаи.

"Маленькие производители успевают посадить ранние культуры - например, редиску, зелень - в феврале-марте и собрать урожай в апреле", - говорит Балабух.

Ее слова подтверждает и эксперт сектора сельского хозяйства Офиса эффективного регулирования Богдан Андрющенко: "На юге Украины, например, собирают по два урожая скороспелой картошки. После сбора озимой пшеницы на этом же поле выращивают гречку или другие крупяные культуры".

Но с другой стороны, украинскому сельскому хозяйству, привыкшему к умеренному климату, в будущем все чаще придется считаться с экстремальными погодными условиями.

"Растет засушливость, увеличивается угроза поздних заморозков, участились град, ливни, шквалы, которые уничтожают урожаи. Такой риск есть по всей Украине", - говорит Вера Балабух.

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Кроме того, продолжил эксперт, украинским фермерам приходится переориентироваться на новые сельскохозяйственные культуры. Все чаще украинские фермеры делают ставку на такие засухоустойчивые злаковые как сорго. По словам Богдана Андрющенко, в Украине уже сейчас выращивают такую зернобобову культуру, как нут. Нут, или как его еще называют турецкий горох, является типичной посевной культурой в тропической и субтропической Азии.

Можно себе представить, что адаптация к изменениям климата дорого обойдется украинским аграриям. Только развитие системы полива чего будет стоить.

"Южные регионы находятся в зоне риска из-за более жаркого климата, - говорит Алекс Лисситса. - Сейчас на государственном уровне обсуждается развитие системы орошения в южных областях. Она является очень дорогой - 3-5 тысяч долларов на гектар. Поэтому нуждается в привлечении дополнительного финансирования от международных финансовых институтов".