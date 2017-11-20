В NASA составили список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников (видео)

01:54, 20 ноября 2017
Климат
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По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.

НАСА составило список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников

Ученые Американского космического агентства создали программу, что прогнозирует, какие города затронет глобальное потепление.

По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.

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Теги: #NASA ледники города