В NASA составили список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников (видео)
01:54, 20 ноября 2017Климат
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По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.
НАСА составило список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников
Ученые Американского космического агентства создали программу, что прогнозирует, какие города затронет глобальное потепление.
По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.
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