В NASA составили список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников (видео)

По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.

НАСА составило список городов, которые исчезнут из-за таяния ледников Ученые Американского космического агентства создали программу, что прогнозирует, какие города затронет глобальное потепление. По словам ученых, Лондон, Нью-Йорк, Сидней могут просто исчезнуть.

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