В немецком Бонне завершилась климатическая конференция ООН

В немецком Бонне в пятницу, 17 ноября, завершилась Климатическая конференция ООН (COP23), в которой принимали участие около 25 тысяч представителей из многих стран мира.

Как сообщает Deutsche Welle, главным результатом мероприятия стал проект документов по выполнению Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году. Утвердить этот проект планируют на следующей климатической конференции, которая состоится в 2018 году в польском Катовице.

В проекте правил о выполнении Парижского соглашения речь идет главным образом о том, каким образом 195 государств-участниц должны измерять объем выбросов СО2 в атмосферу. Все государства-подписанты должны применять одинаковые методы измерения.

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На климатической конференции ООН в Париже в 2015 году 195 стран согласились удерживать повышение температуры на Земле ниже двух градусов, однако не обозначили четких обязательств для достижения этой цели.

Министр по вопросам окружающей среды Германии Барбара Хендрикс назвала результат боннской конференции успешным. Она указала на то, что 195 государств-участниц COP23 наработали проект выполнения Парижского климатического соглашения и таким образом достигли цели конференции.

Министр отметила совместную работу всех делегаций, в том числе и из США, которые были неофициально представлены участниками из ряда штатов. "Это дух Парижского соглашения", - заявила Хендрикс.

Она также выразила сожаление, что Германия не присоединилась к международному альянсу за отказ от угольной энергетики, о создании которого объявили на конференции 25 участников - ряд государств, а также отдельные регионы и предприятия.

"Мы совершенно точно будем отказываться от угля. Вопрос заключается в том, в течение какого времени и каким образом", - заявила Хендрикс в комментарии DW. Министр указала на то, что соответствующие решение должно принимать новое немецкое правительство. "Это уже внесено в план защиты климата, который мы приняли год назад. Это основа для действий нового правительства", - пояснила Хендрикс.

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Защитники окружающей среды, с которыми пообщалась DW, тоже оценили результаты конференции в целом положительно. По мнению представителя Всемирного фонда дикой природы (WWF) Кристин Райссиг, "дух Парижского соглашения жив. Страны-участницы действительно упорно работали над сводом правил, то есть над воплощением Парижского соглашения".

В то же время некоторые развивающиеся страны, остались разочарованными, ведь несмотря на их чаяния богатые страны не пообещали им большей финансовой поддержки. Планируется, что до 2020 года на помощь бедным странам, страдающим от климатических изменений, должно быть выделено 100 миллиардов долларов, но пока обеспечена лишь половина от этой суммы.