На Климатической конференции ООН создали альянс за отказ от угольной энергетики

18 государств, а также несколько американских штатов и предприятий - всего 25 участников - объявили о создании международного альянса за отказ от угольной энергетики. Об этом стало известно в четверг, 16 ноября, на Климатической конференции ООН в Бонне, сообщает DW.

В альянс вошли Великобритания, Канада, Бельгия, Австрия, Италия, Швейцария, Франция, Финляндия, Новая Зеландия, Мексика, Маршалловы острова и другие. Германия не присоединилась.

Отказ от угольной энергетики - правильный шаг "ради здоровья наших детей и нашего качества воздуха", отметила в Twitter министр по вопросам окружающей среды и изменений климата Канады Кэтрин МакКенна.

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Министр пояснила, что для того, чтобы достичь цели Парижской климатической соглашения, индустриальные государства мира должны к 2030 году сократить до нуля вредные выбросы в атмосферу от производства энергии из угля. К 2050 году отказаться от угольной энергетики должен был бы весь мир. Значительное снижение цен на производство энергии из возобновляемых источников делает возможным отказ от угольной энергетики без ущерба, отметила она.

В совместном заявлении участники инициативы объявили о цели отказа от угольной энергетики. Некоторые правительства, как-то британское, объявляли об этом и раньше. В Великобритании планируют к 2025 году остановить все угольные электростанции, в Канаде - до 2030-го.

Таким образом возрастает давление на Германию, которая пока не присоединилась к альянсу, отмечают обозреватели. Предыдущего дня на Климатической конференции выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она не конкретизировала, когда Германия откажется от угольной энергетики. Защитники окружающей среды выразили разочарование.

В британском правительстве прогнозируют, что к концу 2017 года количество участников этого альянса возрастет до минимум полсотни.