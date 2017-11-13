Защитники окружающей среды просят Меркель и Макрона возглавить борьбу с изменениями климата

Немецкие и французские ассоциации защитников окружающей среды обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом сделать две страны "двигателем честолюбивой климатической политики в ЕС". Об этом сообщает Deutsche Welle.

В своем письме, в воскресенье, 12 ноября, которое цитирует немецкое издание Süddeutsche Zeitung, представители 18 ассоциаций защитников окружающей среды двух стран требуют, чтобы ЕС повысил взятые на себя целевые показатели в рамках Парижского климатического соглашения, а также ввел минимальные тарифы на выбросы вредного диоксида углерода.

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Также они предлагают в новом бюджете ЕС исключить "любую поддержку невозобновляемой энергетики" и ввести минимальные тарифы за выбросы при использовании невозобновляемых источников энергии.

Письмо подписали, в частности, такие организации, как BUND, Greenpeace, WWF, Nabu и Reseau Action Climat.

В понедельник, 13 ноября, начинается вторая, заключительная неделя Климатической конференции ООН в Бонне, где основной темой является воплощение пунктов Парижского климатического соглашения. Целевыми показателями ЕС в рамках этого соглашения является сокращение к 2030 году выбросов в атмосферу на 30 процентов относительно уровня 2005 года. Ожидается, что Меркель и Макрон посетят конференцию в Бонне.