В ООН хотят предоставлять статус беженца жертвам стихийных бедствий

Повышение уровня моря и штормы, засухи и землетрясения вынуждают людей покидать родные места и спасаться бегством. На ежегодной конференции ООН по изменению климата в Бонне обсуждается возможность предоставления им статуса беженца, сообщает центр новостей ООН.

"Эта идея обсуждается уже многие годы. В 2011 году страны пытались поднять вопрос введения нового статуса в рамках Управления ООН по делам беженцев. Но некоторые государства были совершенно к этому не готовы", - заявила представитель Управления ООН по делам беженцев Марин Фрэнк.

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"В международном праве статус беженцев определяется в соответствии с Конвенцией о беженцах 1951 года. В ней четко говорится, что речь идет о лицах, которые стали жертвой преследований. В этом контексте люди, перемещенные в результате изменений климата, не подпадают под нынешнее определение понятия "беженец", - уточнила Марин Фрэнк.

Она добавила, что в 1951 году, да и в 2011 году, еще никто не ожидал, что глобальный кризис беженцев достигнет нынешних масштабов.

По данным норвежского Совета по беженцам, только в период с 2008 по 2016 год более 25 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места в результате стихийных бедствий. Самое большое число "климатических беженцев" приходится на пять островных стран мира: Куба, Фиджи, Филиппины, Тонга и Шри-Ланка.

"Например, в этот сезон ураганов на Кубе перемещенными лицами стали 1,7 миллиона человек - это 15 процентов всего населения острова", - заявила представитель Организации по борьбе с бедностью Oxfam в Доминиканской Республике Камила Минерва в ходе пресс-коференции в Бонне.

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Она отметила, что представители самых бедных общин становятся вынужденными переселенцами в пять раз чаще, чем члены остальных общин, тоже пострадавших от природных катастроф.

По оценкам ООН, к 2050 году около одного миллиарда людей, живущих в наименее развитых странах, покинут свои жилища из-за наводнений и засух.

Участники конференции по климату в Бонне обсуждают роль государств, региональных и городских властей и частных кампаний в борьбе с изменением климата, а также необходимость реализации принципов Парижского соглашения и ускорения темпов перехода на безуглеродную энергетику.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), при нынешних темпах снижения парниковых выбросов в ближайшем будущем многие островные государства погибнут, а жизнь в наиболее засушливых районах планеты станет невыносимой. Соответственно, число «климатических беженцев» будет стремительно расти.

Как сообщал УНИАН, конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в Бонне 6 ноября и продлится две недели.