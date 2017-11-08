Сирия заявила о намерении присоединиться к Парижскому климатическому соглашению

Сирия намерена присоединиться к Парижскому климатическому соглашению. Об этом во вторник, 7 ноября, заявила делегация Сирии, принимает участие в Климатической конференции Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонне.

До этого времени Сирия отказывалась решать вопрос о присоединении к соглашению из-за гражданской войны, которая ведется в стране с 2011 года, передает Deutsche Welle.

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Ранее о намерении присоединиться к соглашению заявили также представители Никарагуа. Сирия и Никарагуа были единственными государствами-членами ООН, которые ранее отказывались присоединиться к глобальному соглашению, согласованной в Париже во время конференции ООН по климату в конце 2015 года. Предполагается, что парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу.

Если Сирия присоединится к Парижскому климатическому соглашению, документ будет считаться таким, который поддержан правительствами всех стран на Земле. Намерение Соединенных Штатов Америки выйти из настоящего соглашения, объявленный президентом страны Дональдом Трампом, пока формально не реализован.

Если эти намерения будут реализованы, США будут единственным государством в мире, которая осталось в стороне от глобальной борьбе против изменения климата на планете под эгидой ООН.