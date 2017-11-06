2017 год войдет в историю наблюдений как один из самых теплых - ООН

Нынешний год войдет в историю метеонаблюдений как один из самых теплых, сообщила Всемирная метеорологическая организация начала конференции ООН по климату в Бонне, Германия, пишет Радио Свобода.

От 6 до 17 ноября в Бонне встречаются представители почти 200 стран, чтобы попытаться поддержать Парижскую климатическую хартию, несмотря на выход из нее США.

2016 год был самым жарким, чему способствовало такое погодное явление как Эль-Ниньо, а в 2015 и 2017 годы занимают второе место, говорится в предварительном годовом отчете агентства ООН, обнародованном 6 ноября. В нем говорилось, что количество углекислого газа в атмосфере в 2017 году продолжала расти, в то время как уровень моря повышается, а ледовый покров Антарктиды приближается к рекордно низкого уровня.

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В докладе указано, что глобальная средняя температура с января по сентябрь этого года была примерно на полградуса по Цельсию выше, чем в среднем за 1981-2010 гг года.

«Мы стали свидетелями чрезвычайных погодных условий в 2017 году», – говорится в заявлении генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

В частности, он обратил внимание на ураганы в Атлантике и Карибском бассейне, температуры, превышающими 50 градусов по Цельсию, в Пакистане, Иране и Омане, муссонные наводнения в Азии и засуху в Восточной Африке.