В немецком Бонне началась Климатическая конференция ООН (фото)

В немецком Бонне в понедельник, 6 ноября, началась международная Климатическая конференция ООН (COP23), в которой примут участие 25 тысяч участников со всего мира, сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что мероприятие продлится две недели и будет посвящено воплощению в жизнь пунктов Парижского климатического соглашения. Среди прочего, речь пойдет о конкретных правилах, которые бы помешали странам демонстрировать данные о выбросах CO2, не соответствующие действительности, а также о последствиях выхода США из Парижского соглашения по решению Дональда Трампа.

Ожидается, что в конференции примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, актеры Леонардо Ди Каприо и Арнольд Шверценеггер, а также много других политиков и знаменитостей.

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На фоне конференции глава немецкого министерства по вопросам окружающей среды Барбара Хендрикс обратилась к партиям-участницам коалиционных переговоров ХДС, ХСС и Свободная демократическая партия и "Зеленые") с призывом уделить больше времени в переговорах вопросам глобальных климатических изменений и защиты окружающей среды.

По принципу ротации в этом году Конференция ООН по проблемам глобальных изменений климата должна была состояться на островах Фиджи. Однако небольшой архипелаг оказался технически не в состоянии принять на своей территории 25 тысяч гостей. В связи с этим конференцию решили перенести в Бонн, где расположена штаб-квартира Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата.

Конференция проходит в двух местах: в бывшем правительственном квартале Бонна, а также в парке "Райнауэ", где для участников конференции возведен городок из палаток и временных сооружений.

Как сообщал УНИАН, накануне старта конференции в Германии прошли экопротесты. В частности, активисты прорвались на территорию угольного карьера, чтобы выразить протесты против добычи угля.