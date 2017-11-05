"Экологические" протесты в Германии: активисты прорвались на территорию угольного карьера (фото)

В воскресенье, 5 ноября, тысячи демонстрантов вышли на улицы немецкого города Керпен недалеко от Бонна, чтобы выразить протест против добычи каменного угля в Рурском угольном бассейне на западе Германии.

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По данным полиции, в акции приняли участие около 2500 человек, организаторы называют цифру в 4500. Шествие состоялось за день до старта климатической конференции ООН в Бонне, пишет «Немецкая волна».

Участники демонстрации прошли по городу в направлении расположенного поблизости угольного разреза Хамбах. Перед началом акции полиция временно задержала двух человек, пришедших на мероприятие с электрошокерами.

Впоследствии несколько сотен демонстрантов прорвались на территорию угольного разреза Хамбах и продолжили акцию протеста. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Одного активиста задержали.

Днем ранее в центре Бонна порядка семи тысяч человек выступили с требованием отключить угольные ТЭС в Германии и прекратить производство электроэнергии из каменного угля. Еще около тысячи человек устроили велопробег по маршруту Кельн-Бонн.

23-я конференция проводится в Бонне в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Это 13-я по счету подобная встреча в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу. Как ожидается, на мероприятие съедутся до 25 тысяч участников из различных стран мира.