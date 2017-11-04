Уровень мирового океана рискует подняться почти на 3 метра к 2100 году

Американские государственные ведомства опубликовали отчет, в котором говорится о том, что человек несет вину за глобальные изменения климата, пишет «DW».

"Очень вероятно, что человеческий влияние было доминирующей причиной потепления, которое наблюдается с середины 20 века. Для потепления на протяжении последнего века отсутствуют убедительные альтернативные объяснения, которые бы основывались на доказательствах, собранных во время наблюдений", - говорится в отчете.

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В частности, согласно отчету, уровень моря к 2100 году может подняться на 2,4 метра. В отчете также упоминаются другие негативные влияния человечества на состояние окружающей среды: окисления океанов и загрязнения воздуха, которое однако несколько сократилось в 2014 и 2015 годах.

Как сообщал УНИАН ранее, старшая научная сотрудница Укргидрометеорологического института, заместителем Национального координатора Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская заявляла, что повышение количества экстремальных погодных явлений становится закономерным. И в дальнейшем можно рассчитывать только на усиление таких явлений и увеличения их количества.