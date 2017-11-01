Загрязнение воздуха на Земле достигло рекордного уровня

В течение 2016 года уровень концентрации диоксида углерода в атмосфере Земли стал на 50% больше, чем средние показатели последних 10 лет, сообщает ТСН. Исследователи установили, что такой невиданный скачок уровня CO2 за 800 тыс. лет связан с деятельностью человека и Эль-Ниньо (противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления в экваториальной зоне Тихого океана).

Читайте такжеИз-за климатических изменений Украина "сместилась" на 400 километров на югКонцентрации газов, подогревающих атмосферу - диоксид углерода, метан и оксид азота, для отчета Всемирной метеорологической организации измеряли в 51 стране мира. Выяснилось, что в прошлом году средняя концентрация СО2 достигла 403,3 ppm (миллионных долей). В 2015 года она составляла 400 ppm.

Рост стал самым большим за всю историю существования программы по наблюдение за мировой атмосферой – 30 лет.

В течение последних 70-ти лет, как указано в докладе, рост содержания СО2 в атмосфере был больше почти в 100 раз, чем в конце последнего ледникового периода. Повышение уровня диоксида углерода в атмосфере может привести к непредсказуемым изменениям в климатической системе, экологическим проблемам и экономическим сбоям.