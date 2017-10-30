Климатическая система выходит из равновесия - эксперт

Климатологи отмечают, что повышение количества экстремальных погодных явлений становится закономерным. И в дальнейшем можно рассчитывать только на усиление таких явлений и увеличения их количества. Об этом заявила старшая научная сотрудница Укргидрометеорологического института, заместителем Национального координатора Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская, передает "Громадське".

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«Климатическая система выходит из равновесия. Это система, которая долгое время, сотни тысяч лет, находилась в определенном равновесии. Бывали периоды, когда шло потепление или похолодание, — это природные циклы. Но сейчас появился новый фактор, который мы называем антропогенным, — человек. Это влияние человека на климатическую систему, а эта система очень быстро и далеко начала выходить из нормы», - сказала Светлана Краковская.

Как сообщал УНІЦАН раньше, Германию обрушился новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно приостановлено движение поездов почти по всей стране, перекрыты автострады на севере и на востоке.

Ураган "Герварт" обрушился на Германию в ночь с субботы на воскресенье. Сообщается, что в период с 4:00 и 5:00 утра шторм был настолько сильный, что в Бранденбурге и Берлине за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.