Предыдущие оценки температуры океана в древности ошибочны - ученые

Все расчеты температуры океана в древности могут быть ошибочными, так как они, возможно, были основаны на неверных данных, считают ученые. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Обычно исследователи основываются на соотношении определенных изотопов кислорода, содержащихся в останках фораминифер — одноклеточных организмов, находящихся в осадочных породах на дне океана. С помощью такого способа, как считалось, можно выяснить, какая температура была в океане 100 млн лет назад. До сих пор расчеты показывали, что в это время температура океана в районе Арктики была примерно на 15°C выше, чем сегодня.

Читайте такжеУвеличение углекислого газа убивает жизнь в Мировом океане - глобальное исследование

Чтобы выяснить, как меняется содержание изотопов кислорода с течением времени, исследователи поместили образцы фораминифер в искусственную морскую воду и сымитировали изменения температуры, замеряя происходящие изменения с помощью масс-спектрометрии.

Оказалось, что фораминиферы не способны хранить информацию о конкретном периоде времени – при изменении температуры меняется и соотношение изотопов кислорода.

Другой вывод ученых оказался еще более тревожным – анализ изотопов магния показал, что океан в прошлом был холоднее, чем считалось. Это значит, что последние 100 млн лет температура океана была относительно стабильной и влияние глобального потепления на нее, по всей видимости, куда более выражено, чем предполагалось ранее.