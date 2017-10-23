Увеличение углекислого газа убивает жизнь в Мировом океане - глобальное исследование

Повышение уровня кислотности океанских вод из-за попадания углекислого газа в Мировой океан в процессе человеческой деятельности окажет влияние на морскую жизнь, обнаружило крупное международное исследование.

Как показывают результаты продолжавшегося восемь лет исследования, в котором приняли участие 250 ученых из разных стран, от выбросов углекислого газа в океан особенно пострадает молодняк, передает Русская служба BBC.

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Например, количество мальков трески, вырастающих до взрослых особей, может сократиться до четверти от нынешнего уровня, а то и уменьшиться в 12 раз.

К такому выводу привели результаты научного исследования программы BIOACID, которая осуществляется в Германии.

Брошюра, обобщающая основные результаты исследования, будет представлена в ноябре участникам переговоров на ежегодной конференции ООН по вопросам климатических изменений, которая в этом году пройдет в Бонне.

Авторы отчета о биологическом воздействии океанического закисления говорят, что некоторым морским организмам изменения состава воды могут поначалу идти на пользу, но опосредованно даже они могут пострадать из-за сдвигов во всей пищевой цепочке.

Кроме того, исследование показывает, что изменения океанической среды в результате повышения уровня кислотности усилятся из-за глобального потепления, загрязнения окружающей среды, эксплуатации прибрежных зон, интенсивного рыболовства и использования сельскохозяйственных удобрений.