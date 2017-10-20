В США жители тонущего острова поддерживают Трампа и не верят в изменение климата (фоторепортаж)

Остров Танжер у берегов американского штата Вирджиния тонет. Ученые утверждают, что жителям придется покинуть его уже через 25 лет из-за глобального потепления и повышения уровня моря.

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Мэр острова, его жители, поддерживающие Республиканскую партию и президента Дональда Трампа, а также сам глава США видят и обсуждают проблему повышения уровня моря. Но они единодушно считают, что все дело в эрозии земли: нужно установить волнолом или защиту от эрозии.

Активисты организаций по защите окружающей среды посещают остров и пытаются рассказать его жителям о глобальном изменении климата. Но пока что тщетно.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года США по инициативе Трампа вышли из Парижского соглашения по климату. Он объяснил это выгодой для экономики и необходимостью сохранить рабочие места.